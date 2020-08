Priverno, incendio sfiora le abitazioni nella notte

Priverno

Un incendio, sicuramente di natura dolosa, nella tarda serata di ieri ha destato preoccupazione tra i residenti della via Torretta Rocchigiana a, i quali sono dovuti scendere dalle loro abitazioni anche per dare manforte agli operatori prima che le stesse fiamme potessero lambire le case stesse. L'incendio si è sviluppato all'ingresso della Terza traversa della Torretta, a ridosso della provinciale omonima, ed è stato visto dagli abitanti che hanno immediatamente allertato ildi stanza a Priverno che in pochissimo tempo ha raggiunto la località periferica privernate con mezzi ed alcuni volontari aiutati, nello spegnimento delle fiamme, anche da alcuni residenti dopo che il rogo aveva attaccato un deposito di alimenti per animali e alcuni pali di legno della linea telefonica ed elettrica. Le fiamme fortunatamente dopo alcune ore sono state domate.