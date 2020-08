Lotta contro il tempo per spegnere le fiamme tra Prossedi, Priverno e Maenza

Ancora fiamme sulle colline tra Prossedi e Maenza a causa sicuramente dei piromani di turno che sembrano essersi accaniti contro boschi e vegetazione collinare. Da ieri sera infatti è in corso un vasto incendio, alimentato da stamane peraltro da folate di vento, che stanno distruggendo la bellissima macchia mediterranea sulle colline tra Prossedi e Maenza, proprio a ridosso della scorrevole 156 dei Monti Lepini che divide il territorio di Priverno con i due comuni limitrofi. Per arginare le fiamme e tentare di spegnere il pericoloso incendio che sembra non fermarsi, sono intervenuti i Canadair della Protezione civile regionale, che stanno gettando fiumi di acqua sulle alte fiamme visibili da parecchi chilometri al fine di scongiurare l'avvicinamento delle stesse alle abitazioni ed esercizi commerciali adiacenti la collina e la strada regionale. Sul luogo presenti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile di Prossedi, Maenza e Priverno.

