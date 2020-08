Buono l'avvio dei saldi con la notte bianca nel centro di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bene il primo giorno di saldi a Latina, anche grazie alla notte bianca organizzata dall’associazione DownTown. I negozi all’interno della Ztl hanno avuto la possibilità di rimanere aperti fino a mezzanotte, per permettere agli amanti dello shopping di accaparrarsi i capi migliori a prezzi scontati e trascorrere una serata nelle strade del centro. Secondo quanto riferiscono gli organizzatori, c’è stata affluenza e tanti visitatori sono arrivati anche da fuori provincia.A verificare il rispetto del distanziamento sociale e delle regole per contenere il Covid-19 ci ha pensato la polizia. Il Questore ha infatti disposto il passaggio delle pattuglie all’interno della zona a traffico limitato incaricate di verificare che la serata si svolgesse serenamente, ma senza assembramenti e a quanto risulta tutto è filato liscio. Per entrare negli esercizi commerciali è stato infatti necessario aspettare il proprio turno in fila e rispettare il numero di ingressi consentiti in base ai metri quadri.«È andata bene, c’è stata affluenza ed hanno partecipato tutti i negozi privati rimanendo aperti fino alla fine dell’evento – racconta l’ideatore della serata, Valter Tomassi –. Hanno partecipato anche alcune catene come H&M che è rimasto aperto fino alle 22, Tezenis e Wikon. L’unica défaillance ha riguardato alcune grandi aziende internazionali con negozi a Latina, come Game Stop, che sono rimasti chiusi, ma questo accade ogni volta che organizziamo una notte bianca perché evidentemente è più complicato avere l’autorizzazione. Ad allietare la serata c’era il gruppo musicale Cadillac dream che è stato molto apprezzato. Ma il protagonista della serata è stato indiscutibilmente lo shopping a prezzi scontati. Alcuni negozi del centro avevano infatti anticipato gli sconti e li avevano pubblicizzati personalmente, ma la maggior parte delle persone aspettava il primo giorno dei saldi estivi per fare acquisti».La serata è servita anche a dare una scossa agli incassi.«Anche gli incassi sono andati bene – continua Tomassi -. In queste occasioni per fare un punto bisogna dividere la giornata in tre fasce orarie ed è andata bene sia la mattina, sia il pomeriggio e sia la sera. Ma l’iniziativa era stata pensata soprattutto per dare vita al centro e per far restare in città anche di sera chi di solito si proietta verso il mare o verso le città vicine a Latina. Ha funzionato perché sono state attirate persone fuori dall’hinterland e soprattutto hanno avuto una boccata d’ossigeno anche i bar presenti all’interno della Ztl, finalmente pieni di gente». Il Caffè Vergnano di via Eugenio di Savoia e il White Bar di via Pio VI sono stati due tra i locali che hanno beneficiato di più dell’evento e che hanno registrato il pieno. «È andata molto bene – spiega il titolare del White bar -, gente ce n’era. Queste iniziative servono molto a Latina che danno aria di festa per un aperitivo o per una semplice passeggiata tra famiglie e amici».