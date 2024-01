Nasce "Decisamente Latina", il movimento della lista Celentano

L'appuntamento è per domani pomeriggio. Al Circolo cittadino del capoluogo pontino si presenterà "Decisamente Latina", il movimento che nasce per iniziativa del capogruppo in Consiglio comunale della Lista Celentano, una delle liste che contribuì a maggio insieme agli altri partiti di coalizione alla vittoria della candidata sindaca di centrodestra Matilde Celentano. Una presentazione attesa già alcune settimane fa, a dicembre, ma fu rinviata in primis per le esgienze d'aula (il Bilancio di previsione da predisporre, analizzare e votare) e in secondo luogo, ufficiosamente, per alcuni "mal di pancia" in maggioranza. Domani, dunque, il movimento sarà al via ufficiale. Alla presentazione parteciperanno tutti i consiglieri della Lista Celentano, insieme al presidente del movimento, Andrea Giuliani, e alla sindaca stessa.

