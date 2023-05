Nanni Moretti torna a Latina per "Il sol dell'avvenire"

Nanni Moretti torna a Latina per presentare il suo ultimo film "Il sol dell'Avvenire". Il regista romano domani sera sarà al cinema Corso per raccontare questo suo nuovo lavoro arrivato nelle sale lo scorso 20 aprile e che tra qualche settimana sarà in concorso alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, al via dal 16 maggio. Ad affiancarlo, domani dalle ore 21, ci sarà il regista pontino Renato Chiocca che ha curato l'evento offrendo al pubblico pontino una bella occasione per vedere, o rivedere, il film che sta raccogliendo ottimi risultati al botteghino.

Scritto dallo stesso Moretti insieme a Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella, "Il sol dell'Avvenire" è un'opera di 95 minuti che, con ironia e lucida analisi autoironica, parla di cinema e circo, vita e di amore. Un film "morettiano" a tutti gli effetti che fa ridere, commuovere e riflettere. Nel lungometraggio Nanni Moretti è Giovanni, un regista in crisi con il mondo che lo circonda e Margherita Buy è sua moglie Paola, una produttrice cinematografica. Giovanni sta girando un film ambientato nel 1956, in particolare sugli eventi legati all'arrivo di un circo ungherese a Roma, accolto dalla sezione del partito comunista del Quarticciolo, proprio nei giorni dell'insurrezione ungherese. Due compagni di partito, un giornalista de L'Unità e una sarta militante, seguono con preoccupazione gli avvenimenti, sperando che il partito comunista prenda le distanze dall'intervento armato da parte dell'Urss. Immerso in questo suo film sul passato, Giovanni fatica a confrontarsi con il presente: sua moglie, produttrice del film, sta pensando di lasciarlo dopo un lungo matrimonio, e sua figlia si innamora di un uomo molto più grande di lei. Nel frattempo Giovanni sta anche scrivendo un film tratto da "Il nuotatore" di John Cheever, e allo stesso tempo immagina di girare un film sulla storia quarantennale di una coppia, con tante canzoni italiane a fare da sottofondo. Nel cast ci sono anche Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Stuhr, Valentina Romani e Blu Yoshimi. I biglietti sono in prevendita al Cinema Corso.