Motoscafo semi affondato a Ponza, sei persone tratte in salvo

Ha rischiato di colare a picco un motoscafo di circa 12 metri che questo pomeriggio stazionava nei pressi di Cala Core, a Ponza. A bordo, sei persone tratte in salvo da una imbarcazione vicina.

Sul posto, l'unità navale della sezione operativa navale della guardia di finanza di Gaeta, sul G.210 "Finanziere Marra" che stava svolgendo un servizio di controllo nelle acque pontine e che ha intercettato la richiesta di soccorso, insieme alla guardia costiera che ha coordinato gli interventi.

Lo scafo stava imbarcando acqua forse per una falla o per la rottura di una presa a mare: una ditta di recupero sta ancora operando per aspirare l'acqua e “salvare” l'imbarcazione, che fortunatamente si trovava vicino alla riva.

Cala Core è uno dei punti più suggestivi di Ponza e meta ogni giorno di decine di imbarcazioni.