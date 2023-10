Sottomarino nucleare affondato in Cina, la rivelazione dell'intelligence britannica: «Morti asfissiati 55 marinai»

Un sottomarino cinese a propulsione nucleare sarebbe affondato ad agosto nel Mar Giallo, provocando 55 morti. È quanto emerge da un rapporto segreto del Regno Unito, reso noto dal Daily Mail a più di un mese di distanza dall'incidente.

L'incidente

Come riportato dal Daily Mail, 55 marinai cinesi sarebbero morti per mancanza di ossigeno a seguito di un incidente avvenuto nel Mar Giallo, precisamente a largo della provincia cinese di Shandong.

Secondo un rapporto segreto del Regno Unito, il sottomarino Type 093 (classe Shang), con la sigla EPL "093-417", sarebbe rimasto incastrato in una trappola per le navi americane, provocando un guasto ai sistemi di ossigeno. Tra le vittime, anche il capitano del sottomarino Xue Yong-Peng e 21 ufficiali, oltre a 7 allievi ufficiali, 9 sottufficiali e 17 marinai.

Ufficialmente la Cina ha negato l'incidente, respingendo le accuse come «completamente false». Una risposta analoga è arrivata da Taiwan, che ha spiegato di non avere prove o segnali che facciano pensare a un incidente sottomarino nell'area. Secondo il rapporto del Regno Unito, però, la tragedia si sarebbe verificata il 21 agosto, in occasione di una missione nel Mar Giallo: «Secondo noi la morte è causata da ipossia a causa di un guasto al sistema del sottomarino. Il sottomarino ha colpito una catena e un ostacolo di ancoraggio utilizzati dalla Marina cinese per intrappolare i sottomarini statunitensi e alleati. Ciò ha provocato guasti ai sistemi che hanno richiesto sei ore per riparare e far emergere la nave. Il sistema di ossigeno di bordo ha avvelenato l'equipaggio dopo un guasto catastrofico».

Il sottomarino

Considerato uno dei più moderni della Cina, il sottomarino Type 093 è famoso per il suo livello di rumore bassissimo. Entrato in servizio negli ultimi 15 anni, questo tipo di sommergibile è lungo quasi 107 metri ed è armato di siluri.