Motociclisti pontini consegnano 200 uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Bambino Gesù

Sono arrivati in ospedale in sella alle loro moto per portare un po’ di dolcezza tra le corsie del Bambino Gesù di Palidoro. I centauri del motoclub “I templari”, con sede a Sabaudia, da otto anni organizzano questo evento a scopo benefico. Circa una quarantina di motociclisti provenienti anche da San Felice Circeo, Terracina e Latina, hanno raggiunto l’ospedale pediatrico romano per distribuire 200 uova di cioccolata e tanti giochi ai bambini ricoverati presso quella struttura. Hanno sfidato la pioggia pur di donare un momento di serenità e di gioia a tanti piccoli che combattono ogni giorno contro la malattia. “L’idea è venuta otto anni fa ad un nostro iscritto il cui figlio piccolo era stato ricoverato proprio al Bambino Gesù – spiega il presidente del motoclub, Salvatore Cerullo – Il personale dell’ospedale ha accolto con favore questa nostra iniziativa che abbiamo proseguito anche negli anni successivi. Il nostro obiettivo è regalare una Pasqua più dolce a questi bambini”.