Mistero a Ponza, lo scafo a noleggio affonda ma non danno l'allarme: salvati

di Giovanni Del Giaccio

Un singolare affondamento sull'isola di Ponza, avvenuto ieri nel tratto di mare tra Palmarola e il porto. Almeno così raccontano i quattro occupanti di un piccolo scafo a noleggio, rientrati sulla terra ferma grazie al soccorso di un gommone di passaggio.



Gli occupanti non hanno dato l'allarme alla Capitaneria, non hanno lanciato razzi di segnalazione, né chiamato chi aveva concesso lo scafo. Inoltre pur essendo colato a picco lo scafo, in superficie non è rimasto nulla quando in casi del genere qualcosa che era sull'imbarcazione galleggia.



Una vicenda che va sicuramente approfondita e sono in corso accertamenti da parte del personale della Guardia costiera.



Da segnalare, infine, il fenomeno di diversi noleggiatori improvvisati ovvero privi di regolare licenza e spazi attrezzati per tenere le barche ma che comunque operano sull'isola.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



