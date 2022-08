Minturno, è morto l'ex consigliere regionale Romolo Del Balzo

E' morto questa sera all'età di 66 anni l'ex consigliere regionale Romolo Del Balzo, medico e dirigente dell'Asl di Latina. Lascia moglie e due figli. Per oltre trent'anni protagonista della vita politica non solo del Comune di Minturno ma anche della Provincia di Latina e alla Regione Lazio, era tornato in attività dopo quasi dieci anni di silenzio, appoggiando la candidatura di Massimo Moni come candidato a sindaco alle scorse elezioni amministrative, approdando nuovamente in consiglio comunale.

Diversi gli incarichi politici che aveva assunto negli anni: è stato presidente del consiglio comunale per diverse decadi, assessore alla provincia di Latina dal 2004 al 2009; nel 2010 fu eletto consigliere regionale con Forza Italia, di cui è stato per anni un esponente di spicco.

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha scritto dal suo profilo Facebook: "E' venuto a mancare Romolo del Balzo. Negli ultimi 30 anni protagonista della vita politica comunale, provinciale e regionale. Minturno piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi perdono un amico. Che la terra ti sia lieve Romolo".