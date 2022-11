Minorenne pestato e accoltellato in zona pub: tre arresti

Accerchiato, picchiato e poi accoltellato mentre era seduto con gli amici al tavolino di un bar. Vittima della violenza inaudita di tre uomini, ora finiti agli arresti, è stato un 17enne del capoluogo, pestato nella tarda serata del 1 agosto scorso davanti al Caffè Nanà, nella zona pub di Latina.

Un'azione fulminea, di cui forse il ragazzo non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto. Sono arrivati a bordo di due auto, hanno accostato davanti al locale e lo hanno individuato e accerchiato: tre uomini, armati anche di un bastone di legno e di un coltello, contro un minorenne per di più disarmato. E da lì è iniziato l'inferno.

Il giovane era seduto ai tavolini esterni del bar e stava trascorrendo una serata in compagnia di altri amici quando improvvisamente è stato bloccato per impedirgli di difendersi, picchiato senza pietà e poi colpito con un fendente. Un'aggressione inquietate interrotta soltanto quando uno dei presenti, temendo il peggio, è intervenuto per salvarlo allontanando i tre e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

I responsabili però sono risaliti subito in auto e si sono dati alla fuga in tutta fretta dileguandosi prima che sul posto sopraggiungessero le pattuglie dei carabinieri. Intorno al locale intanto una folla di persone, il giovane a terra sanguinante, sconcerto e paura da parte di tutti i presenti. Per il 17enne è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari per le botte ricevute e per una ferita da arma da taglio sul corpo.



Sin da subito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e identificare i componenti del gruppo e, grazie anche ad alcune testimonianze raccolte sul posto, sono riusciti a delineare il quadro dell'accaduto. Sembra che i tre uomini, di 20, 29 e 45 anni, imparentati fra loro, fossero arrivati davanti al bar per cercare in realtà un altro giovane con il quale uno di loro aveva avuto poco prima un diverbio, ma non avendolo trovato hanno finito per accanirsi con violenza inaudita sul 17enne che era seduto al tavolino, nella convinzione che lui sapesse dove si trovava il ragazzo. L'attività di indagine, coordinata dalla procura, ha consentito in breve tempo di individuare gli aggressori, prima denunciati per i reati di violenza privata, lesioni aggravate in concorso e detenzione illegale di armi, e ora arrestati ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Latina.

Vanno intanto avanti le indagini sulla rissa di domenica tra un gruppo di ragazzi, tutti tra i 16 e i 19 anni, all'esterno del Mc Donald's di via Isonzo, il cui bilancio è di quattro feriti. Il fast food ha messo a disposizione delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma per ricostruire l'accaduto sarà necessario anche confrontare i filmati con le versioni fornite dai ragazzi coinvolti.