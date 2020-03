Imprenditori e commercianti donano 7.800 mascherine all'ospedale e alla polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditori, commercianti, ristoratori insieme per dare un contributo durante l'emergenza sanitaria legata alQuesta mattina gli imprenditori Andrea Fanti, Manuel Cassandra e Luca Lovato hanno donatoal Comando della Polizia Locale di Latina.«Un gesto per dimostrare la nostra vicinanza, in un periodo così delicato, alle nostre istituzioni che tutti i giorni lavorano per noi. Altresono state donate al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti».Altredel tipo FFP2 sono state donate all'al termine di una sostanziosa raccolta di fondi lanciata da un gruppo di comercianti e cittadini.In pochi giorni sono stati raccolti 12.000 euro attraverso undiffuso soprattutto attraverso i canali social. La raccolta dei fondi a favore dell'ospedale Goretti continua.