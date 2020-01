Mancata tracciabilità dei prodotti, sequestro dei carabinieri forestali al Mof di Fondi

Quattro tonnellate di patate e una di prodotti ortofrutticoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo al Mercato ortofrutticolo (Mof) di Fondi. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri forestali del gruppo di Latina congiuntamente a personale delle stazioni di Fondi, Guidonia e Segni unitamente all'Arma locale nell'ambito di controlli di aziende presenti al Mof.



Le verifiche hanno riguardato la regolarità nella tracciabilità di alcune produzioni ortofrutticole in dieci aziende. In sette casi sono stati adottati provvedimenti amministrativi, mentre due aziende sono state sanzionate con una sanzione di 3.000 euro per la mancata tracciabilità. In una di queste è avvenuto il sequestro amministrativo di patate e prodotti ortofrutticoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA