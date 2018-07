Maltrattamenti in famiglia, nuovo caso ad Aprilia

Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia ad Aprilia: un 47enne originario di Torino è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura di Latina. L’uomo accusato di maltrattamenti fisici e psichici nei confronti della convivente, una donna di 50 anni, è stato ammanettato e condotto in carcere a Latina. Secondo quanto accertato dai militari, l’arrestato aveva creato in famiglia un vero e proprio clima di terrore, minacciando e tormentando la donna.

Sabato 28 Luglio 2018



