Maltempo, danni all'aliscafo e tensione nel porto di Ponza sferzato dal levante

Il vento di Levante ha causato nuovi disagi al porto di Ponza e l'aliscafo è rimasto danneggiato dopo avere urtato contro la banchina. Ogni volta che si verificano forti raffiche il maltempo si impossessa del bacino portuale dell'isola - che attende da decenni una soluzione - e questa notte si sono vissuti anche momenti di tensione in banchina. I proprietari dei pescherecci che in vista del maltempo si erano spostati verso la zona dell'aliscafo, infatti, hanno avuto problemi dopo che il "corpo morto" del mezzo di trasporto era stato praticamente sradicato.

I capitani sono stati invitati a spostarsi per consentire di mettere in sicurezza l'aliscafo, ma hanno espresso la loro preoccupazione per una situazione che si trascina da tempo e non consente di essere in sicurezza quando c'è maltempo.

