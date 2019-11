Maltempo, albero caduto su un'auto a Latina: due feriti. Pontina chiusa verso Roma, lago di Fogliano a rischio esondazione/Aggiornamenti in diretta

Aggiornamento delle 19

Domani scuole chiuse ad Aprilia. Albero caduto in una villa a via Tremiti al Lido di Latina.

Aggiornamento delle 18,48

La Pontina è chiusa in direzione Roma tra Latina e Aprilia a causa delle abbondanti piogge cadute. Si registrano allagamenti anche sulla Nettunense, zona di Campoleone, con auto bloccate sulla strada. Interrotta per i rami caduti anche la Sermonetana

Problemi per il maltempo a Latina, dove pioggia e vento stanno sferzando il capoluogo e dintorni. La situazione più seria in via Volturno, dove un albero è caduto su un'auto e stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari dell'Ares 118 . Due i feriti, per fortuna in modo non grave. Un grande spavento, una tragedia sfiorata e i commercianti della zona che segnalano come da giorni avessero denunciato che quell'albero stava per cadere. Stasera è finito su una Lancia Y. Trauma cranico per il conducente, tanta paura ma nessuna grave conseguenza per il passeggero.

Alberi sono caduti anche sulla strada per Borgo Santa Maria - a Latina - che è stata interrotta oltre che in Via Le Pastine, a Sermoneta, a via per Campoleone ad Aprilia, mentre a Latina Scalo ci sono dei rami pericolanti. A Terracina, invece, si registrano allagamenti in via Rosselli. Rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Formia

Sotto osservazione il lago di Fogliano, per il quale c'è il rischio di esondazione nella zona di Capoportiere. A Gaeta danneggiata la copertura del mercato del pesce.

A Cori alberi pericolanti, in Via Tempio, a Pontinia in via Migliara destra, mentre ad Aprilia allagamenti diffusi in città, tra Via Gogna e Via dei Mille. La situazione è monitorata costantemente dalla sala operativa presso la Prefettura di Latina



Ultimo aggiornamento: 19:14

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile prevede condizioni meteo avverse e criticità per le prossime 24-36 ore.