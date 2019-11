Latina, continua l'allerta meteo. E spunta la fake news

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno screenshot del sito del Comune di Latina con l'avviso di non percorrere alcune strade per ragioni di sicurezza: sta girando in queste ore e, complice il maltempo di questi giorni che non si placa e la rende credibile, sta ricevendo molte condivisioni sui social network, ma è una fake news in piena regola.Era successo anche un anno fa: durante l'allerta meteo arancione del 2018 qualcuno si era divertito a fare girare una falsa ordinanza di chiusura delle scuole del capoluogo.Oggi invece si tratta di una notizia vecchia: risale al novembre 2014, era vera all'epoca ma oggi rischia di generare soltanto allarmismo ingiustificato. Peraltro se la si cerca, non è nemmeno più raggiungibile dal motore di ricerca interno del sito dell'ente.Di corretto, però una cosa c'era: il numero delle emergenze. Eccoli tutti.