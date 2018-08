Maltempo, albero cade sulla Nettunense ad Aprilia. Rotta una tubatura del gas

Disagi per il maltempo ad Aprilia, dove un grosso albero è crollato sulla via Nettunense, danneggiando anche la rete di distribuzione del gas, in località Campoleone.



Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto ma prima di ogni attività ha dovuto attendere la conferma dalla ditta erogatrice del gas del ripristino della tubatura. Non si poteva rischiare un intervento con la perdita di gas in corso. Alla fine il personale ha rimosso la pianta che aveva causato, fra l'altro, forti disagi alla circolazione. Per fortuna non si registrano persone coinvolte.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37



