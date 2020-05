Malore in bicicletta, muore vigile del fuoco del comando provinciale di Latina

Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Latina è morto questa sera a causa quasi certamente di un malore nella zona di Pantanaccio, non distante dalla caserma dove prestava servizio. L'uomo - che non era in turno - rientrava da un giro in bicicletta quando ha accusato un malore ed è caduto. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, secondo una prima ricostruzione.

Vani i soccorsi prestati dal personale dell'ambulanza dell'Ares 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sgomento tra i colleghi, tra i quali la notizia si è sparsa subito dopo il triste evento.

