Malore mentre fa jogging, gravissimo un uomo ad Aprilia

Accusa un malore mente fa jogging, gravissimo un uomo. È accaduto stamattina in via Monteverdi ad Aprilia all'altezza dell'incrocio con via Toscanini. L'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo mentre stava correndo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 San Paolo della Croce che hanno prestato i primi soccorsi praticandogli un massaggio cardiaco per circa 20 minuti. Poi la corsa in ospedale ad Aprilia. L'uomo è in gravissime condizioni. Sul posto presenti anche i carabinieri di Aprilia.