Lutto nel giornalismo di Latina, è morto Luigi Cardarelli

Si è spento nella notte alla clinica "San Marco" Luigi Cardarelli, noto giornalista di Latina. Aveva 76 anni ed era stato a lungo un punto di riferimento per la professione nel capoluogo e nella provincia pontina. Prima alla redazione del Tempo, poi in quella di Latina Oggi della quale aveva costituito il nucleo iniziale, diventando successivamente direttore della testata fino al 2005. Una breve parentesi alla Provincia quotidiano, poi l'uscita di scena dal mondo del lavoro, dopo aver formato generazioni di giornalisti.



Sferzante con la classe politica, con un suo modo tutto particolare di raccontare le vicende di cronaca, non amava i "salotti" e alla città aveva dedicato un paio di libri. Da ultimo "L'incompiuta"