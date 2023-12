Bombola del gas esplosa, Innaturato gravissimo: trasportato al Cardarelli di Napoli

È stato trasferito al centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli il pensionato Nicola Innaurato, 75 anni, di Gessopalena, investito l’altra mattina da una potente esplosione di una bombola di gas che gli ha provocato ustioni di terzo grado al viso, torace, arti inferiori e superiori. Quasi il 50% del corpo è stato interessato. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è ancora riservata. Dopo le prime cure all’ospedale di Pescara è stato deciso per il suo trasferimento a Napoli.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini, a deflagrare sarebbe stata una bombola di gpl seminterrata che si trovava nell’area del recinto del terreno di sua proprietà, dove c’è anche l’abitazione e un capannone serra andato completamente a fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innaurato, tecnico dell’Enel in pensione, stava lavorando vicino a un muretto basso, realizzato di recente, confinante con un’altra proprietà. Tra i primi a soccorrere il pensionato, dopo l’esplosione, è stato il genero, medico del 118, il quale ha dato ai colleghi in servizio tutte le informazioni necessarie per un pronto intervento. Per la forza d’urto anche un pezzo del muretto di recinzione è stato danneggiato.