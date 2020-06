Lutto all'ospedale Goretti per la morte improvvisa di Valentina Cavallini, l'infermiera aveva 40 anni

Lutto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per la scomparsa di una giovane infermiera. E' mancata nella notte Valentina Cavallini, aveva 40 anni, e lavorava nel reparto di Chirurgia, in precedenza avava lavorato sia al Pronto soccorso che al servizio Trapianti.

La sua è stata una morte improvvisa, senza alcun preavviso, che ha dilaniato per il dolore la sua famiglia, Valentina lascia due bimbi ancora piccoli, di 10 e 5 anni, e che ha sconvolto l'ospedale, dove la giovane infermiera era molto conosciuta per aver prestato servizio in diversi reparti, e per il suo sorriso che l'accompagnava sempre, anche nello svolgimento di un lavoro duro come quello del personale sanitario. © RIPRODUZIONE RISERVATA