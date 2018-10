Lottizzazione abusiva, cinque indagati e cantiere sequestrato dai Carabinieri a Cori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lottizzazione abusiva è stata sequestrata a Cori dal personale del Nucleo investigativo del gruppo Carabinieri forestale (Nipaf) e cinque persone sono indagate per concorso in lottizzazione abusiva, falso e abuso d’ufficio. I militari hanno eseguito un decreto rgente emesso dalla Procura della Repubblica di Latina a firma inerente la lottizzazione in località “Ponte dei Fraticelli” dell’estensione di quasi 20.000 metri quadrati.Il provvedimento nasce dall’attività investigativa effettuata dal reparto e attivata dai numerosi esposti che hanno segnalato evidenti discrasie tra il piano di lottizzazione approvato dalla giunta comunale di Cori e i lavori in corso di realizzazione.L’attività di indagine ha permesso di rilevare che il piano di lottizzazione aveva subito delle varianti avallate da un mero provvedimento a firma dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale.