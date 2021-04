Caffè da asporto sul lungomare di Sabaudia per Lillo e Greg

Complice la bella giornata di sole gli attori Lillo e Greg si sono concessi un caffè da asporto sul lungomare di Sabaudia presso "Lo Scoglio".

Il duo si trova nella città pontina per lavoro ma non ha voluto rinunciare a una pausa vista mare nell'ultimo giorno di zona arancione prima del ritorno alla zona rossa. Nonostante la mascherina nera sono comunque stati riconosciuti dai titolari e hanno accettato di scattare una foto ricordo. Non è la prima volta che i due attori vengono avvistati nella nota località balneare. Ci erano già stati più volte per i loro spettacoli.

Ultimo aggiornamento: 19:54

