Furti nelle scuole a Lenola e Monte San Biagio, banda delle macchinette in azione

Furti nelle scuole di Monte San Biagio e Lenola, danni ingenti ma bottino scarso.

La banda delle macchinette torna in azione anche se, a giudicare dagli ultimi due colpi messi a segno, si tratta di ladri piuttosto maldestri.

Il primo furto la notte tra domenica e lunedì, ai danni della scuola media di via del Mare a Lenola.

Ignoti si sono introdotti nell'edificio forzando una porta e una finestra.

In pochi istanti i ladri si sono diretti verso i distributori di snack e bevande e li hanno scassinati portando via poco più di dieci euro in monetine.

Tanti danni per nulla insomma. Del caso è stato subito interessato il vice sindaco nonché assessore alla pubblica istruzione Severino Marrocco.

«Niente di grave - rassicura l'amministratore - anche se simili gesti non mancano di destare apprensione». Il caso è stato denunciato ai carabinieri di Lenola che ora indagano sulla vicenda.

I furti a Monte San Biagio

Poco dopo, probabilmente la stessa banda di ladri, ha preso di mira anche l'di Monte San Biagio . Identico il modus operandi. Ignoti si sono introdotti nell'edificio scolastico, danneggiando alcune porte, ma poi non sono riusciti a ripulire iprobabilmente perché messi in fuga da qualcosa.

Su questo secondo episodio indagano i carabinieri di Monte San Biagio.

Furti da nulla che però riportano all'attenzione una tematica denunciata più e più volte dagli imprenditori: sia dai gestori delle macchinette che da chi le ospita nelle proprie attività.

«Troppi furti impuniti»: la denucia degli imprenditori

Tra, finestre rotte e distributori manomessi un servizio per la collettività finisce infatti per costare caro: in questo caso saranno i comuni a dover riparare i danni ma in passato è già toccato ai privati. Il tutto senza che si riesca mai ad assicurare alla giustizia i responsabili.Dopo lo sfogo degli imprenditori lo scorso anno, insomma, nulla sembra essere cambiato.