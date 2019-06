Le Borse di studio intitolate a Susetta Guerrini consegnate agli studenti della Vito Fabiani e Tasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state consegnate questo pomeriggio alle 15, presso Villa Fogliano, le borse di studio intitolate alla giornalista di Latina Susetta Guerrini, promosse dall’Associazione Minerva. Le borse sono state assegnate all’Istituto Comprensivo Vito Fabiano di Borgo Sabotino e all'Istituto Compresivo Torquato Tasso, Piccaro e Celli di Latina.La Borsa di Studio Susetta Guerrini nasce dalla volontà da parte dell’associazione Minerva di ricordare una figura che ha segnato la storia della realtà giornalistica della nostra città. Susetta Guerrini, infatti, viene tutt’oggi ricordata come la prima giornalista d’inchiesta pontina che si occupò, di argomenti ancora oggi all’ordine del giorno come ambiente e immigrazione. «Intitolare una Borsa di studio a Susetta Guerrini – commenta la presidente dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio – è per tutti noi un’iniziativa importante per ricordare una grande professionista della nostra città, a cui è stata dedicata anche l’Oasi Q4/Q5 proprio per sottolineare questo suo amore per l’ambiente di cui si è occupata molto nella sua carriera. Dalle colonne di Latina Oggi, ma anche nelle trasmissioni su Tele Lazio, sono numerosi gli articoli e i servizi televisivi, a sua firma, su temi come le ecomafie, la centrale nucleare e ancora immigrazione ed economia. Ecco perché – conclude la presidente di Minerva – credo sia importante fare conoscere e ricordare la figura di questa giornalista anche alle nuove generazioni».Anche quest’anno la borsa di studio è stata programmata insieme ai dirigenti delle scuole che hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa. Gli alunni delle classi quinte elementari sono stati coinvolti con un tema su Latina che dovevano eseguire in classe. Tutti gli elaborati sono stati poi selezionati e corretti da una giuria composta da insegnanti e giornalisti. Alla cerimonia è intervenuta anche la figlia di Susetta, Renata Tomasini Guerrini, che ha ereditato dalla mamma la passione per il giornalismo.