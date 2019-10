Lavori sulla condotta, giovedì manca l'acqua a Latina e in altri cinque comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancherà l'acqua giovedì 24 ottobre in sei comuni del territorio pontino. Il disagio riguarderà circa 120.000 cittadini e sarà necessario per svolgere lavori programmati di risanamento delle reti su circa 20 chilometri di condotta proveniente dalla centrale delle Sardellane.I comuni interessati sono: Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina e l'acqua mancherà dalle dalle 12 alle 22, come informa il gestore del servizio idrico, la società Acqualatina.I tecnici interverranno per eliminare oltre 20 perdite e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Contestualmente, una squadra di elettricisti eseguirà opere di ammodernamento degli impianti elettrici della centrale Sardellane, così da ridurre l’impatto dei lavori sulla collettività ed evitare di effettuare nuove interruzioni del flusso nei prossimi giorni.Le zone interessate saranno: Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere; Pontinia e Sabaudia - interi comuniSan Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero; Terracina - Colle La Guardia 1 e 2; Sezze - Via Migliara 46 e Sezze ScaloPer supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone: San Felice Circeo – in Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e in Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero. Latina – in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e in Largo Cavalli (zona Q5)Pontinia: Piazza KennedySaranno disponibili, inoltre, un'autobotte itinerante, per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un'autobotte a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti.