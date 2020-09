Voce, musica, arte e progetti nel primo appuntamento di "Officine di città"

E' in programma sabato 5 settembre dalle 16.30 alle 20 la prima iniziativa del mese nell’ambito di "Officine di Città" del comune di Latina presso l’Ex Tipografia "Il Gabbiano" in viale XVIII Dicembre.

Le iniziative nascono all’interno delle "5 Case del quartiere" per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie nell’ambito di un lavoro di co-gestione degli spazi messi a disposizione dal comune e la creazione di una rete di collaborazioni per la promozione di eventi socio culturali, sportivi, ricreativi e di aggregazione sociale.

Presso l’ex Tipografia il primo evento sarà "La comunicazione efficace: voce e arte a confronto", a cura del Centro di ricerca e formazione vocale "Nudavoce"

«Tre conferenze ci condurranno nel mondo della vocalità e della comunicazione - spiegano gli organizzatori - per conoscere più da vicino lo strumento voce e senza perdere di vista le diverse espressioni artistiche. Per questa immersione sinestesica potremo infatti apprezzare contestualmente i progetti artistici di alcune donne talentuose di questa città».



Il programma completo si può leggere qui l'ingresso è libero con prenotazioneobbligatoria secondo la normativa anti covid-19

Per informazioni e prenotazioni 3337965028 o info.nudavoce@gmail.com

