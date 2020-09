Ventotene tra tango, jazz e musica popolare. Torna "Rumori nell'isola"

Hanno atteso fino all'ultimo per le vicende legate al Covid, ma adesso è ufficiale. Torna "Rumori nell'isola" a Ventotene per la diciannovesima edizione.

Giovedì 3 settembre il festival apre i battenti con un omaggio al tango di Valentina Rossi (canto) e Valentina Cesarini ( fisarmonica) tratto dal loro disco “Recuerdo”. Un duo fisarmonica e voce che ci racconta la storia del tango attraverso i sentimenti e le passioni travolgenti, con un linguaggio musicale moderno, intriso di commistioni jazz e rivolto al futuro: un omaggio agli artisti di un tempo e di oggi che ci hanno lasciato melodie indimenticabili.

Venerdì 4 sale sul palco il quartetto Cuban jazz & blues di Valter Paiola percussionista, in un concerto su musica cubana e ibridazioni jazz e blues, tra Tito Puente, Compay Segundo e altri grandi autori del Latin jazz.

Sabato 5 chiude il festival il quartetto “Sikè” di Vittoria D’angelo e Giuseppe Creazzo, impegnato nella reinterpretazione ispirata di brani della tradizione popolare siciliana, tra danze e brani originali , dalle melodie colorite dal colore unico del dialetto siciliano, lingua meticcia e mediterranea. «Saranno rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza e per questo motivo quest’anno non abbiamo organizzato seminari, nè concerto sugli scogli - dicono gli organizzatori - ma.. riscaldiamo da ora i motori per l’edizione del ventennale». Il festival è realizzato grazie al patrocinio del comune di Ventotene e al contributo degli operatori turistici locali. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

