Latina, violento tamponamento su via Ferrazza: grave una donna

Un violento tamponamento si è verificato questa mattina su via Ferrazza, la strada che congiunge borgo Isonzo a via del Lido, a ridosso della Pontina, nel comune di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Lancia Ypsilon guidata da un giovane ha colpito da dietro una Citroen C3 guidata da una donna la quale, a causa dell'urto, è finita sopra il marciapiede al lato della strada.

È stata proprio quest’ultima a riportare le conseguenze peggiori, trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni delicate.

Sul posto, oltre ad una squadra Anas e a un'ambulanza del 118, gli agenti della polizia locale, i quali hanno chiuso l'intero tratto di strada al traffico per poter effettuare i rilievi e consentire la rimozione dei due mezzi incidentati.