Latina, uomo ferito da un colpo di pistola. Caccia a chi ha sparato

Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola all'addome a Latina, nella zona di via Londra, nei pressi degli alloggi popolari. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un vero e proprio agguato, ad attenderlo in strada c'erano due persone a bordo di un'auto dalla quale sarebbero partiti gli spari.

Uno ha colpito la vittima all'addome, poi chi ha aperto il fuoco si è dileguato abbandonando l'auto e prendendone un'altra, dirigendosi verso Roma. Sulle tracce dei sicari c'è personale della Polizia di Stato, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza dell'Ares 118 ed è in sala operatoria. Non dovrebbe correre pericolo di vita, il proiettile ha perforato l'intestino.

Il proiettile ha raggiunto l'uomo all'altezza del costato di destra, raggiungendo fegato e intestino. La prognosi è riservata. La vittima, pare di origine straniera, non aveva documenti con sé e non è stata ancora identificata.