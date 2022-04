Camion non si ferma all'alt, inseguimento e spari nella notte a Formia

Non si è fermato all'alt della polizia e ha provato a fuggire, c'è stato un inseguimento e sono stati esplosi anche dei colpi di pistola, l'uomo ha avuto un incidente durante la corsa e dopo aver abbandonato il mezzo ha provato ad allontanarsi a piedi ma è stato fermato dai carabinieri. E' accaduto nella notte tra Formia e Fondi dopo che un camion ha deciso di proseguire la sua corsa al momento del controllo.

L'uomo è stato trattenuto in caserma dai militari di Terracina in attesa delle decisioni del magistrato, mentre sono in corso accertamenti sul camion - che si è incendiato dopo lo schianto - per capire se trasportasse qualcosa di proibito. Al momento non ci sono altri particolari sull'accaduto.