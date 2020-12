Un documento unitario per il rilancio della provincia di Latina contenente le sei opere strategiche sul piano delle infrastrutture, della transizione ecologica e dell'occupazione è stato sottoscritto da Unindustria Latina ed Ance Latina, nelle persone dei rispettivi Presidenti Pierpaolo Pontecorvo e Pierantonio Palluzzi. Le sei opere di cui si parla nel documento sono: corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, Adeguamento e completamento 156 dei Monti Lepini, Itinerario A12-Pontina - Appia-Variante in Comune di Formia (Pedemontana), sviluppo del porto di Gaeta. Realizzazione di un hub di collegamento del Porto di Gaeta con la littorina Gaeta-Formia. Asse di collegamento Lazio Sud Tirreno-Adriatico, ripristino ferrovia Priverno/Fossanova-Terracina e realizzazione del nuovo Ospedale di Latina. La premessa del documento, basata sulle sfide lanciate dall'Europa con l'approvazione lo scorso mese di luglio di Next Generation EU, punta sull'importanza di recepire le ingenti risorse finanziarie destinate all'Italia 205 miliardi di euro e di farlo puntando anche per il territorio pontino proprio sulle linee guida contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ruota intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, Transizione Ecologica, Inclusione sociale e territoriale, parità di genere. Nel documento i Presidenti di Unindustria Latina, Ance Latina e degli Ordini professionali che hanno voluto condividerne con forza il contenuto, viene ribadita l'importanza, in questo contesto internazionale e nazionale, del piano #nextgenerationlazio: «Fermo restando quanto incluso nel piano si legge nella proposta è indispensabile e non più rinviabile finanziare opere pubbliche immediatamente cantierabili». «La provincia di Latina non può più attendere dichiara il presidente di Unindustria Latina, Pierpaolo Pontecorvo Come associazioni di categoria abbiamo provato tutte le strade percorribili pur di cercare di avere qualche risultato. Ora di nuovo e tutti insieme dobbiamo cercare di sfruttare tutte le opportunità che ci vengono offerte». Dello stesso parere il presidente Ance Pierantonio Palluzzi: «Ora più che mai sentivamo l'esigenza di stabilire dei punti fermi dai quali è impossibile spostarsi se si vuole dare un futuro reale e concreto a questo territorio».

Francesca Balestrieri

