Il Latina Calcio 1932 ha in testa solo la vittoria, al Francioni arriva il Taranto

Il Latina Calcio 1932 ha in testa solo la vittoria. Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Francioni, i nerazzurri ospiteranno il Taranto, l'occasione per proseguire la striscia di risultati consecutivi. Dopo il pari interno con il Giugliano, il successo con l'Avellino e l'exploit di Viterbo, ecco l'ostacolo pugliese da superare per toccare quota 13 in classifica e rimanere aggrappati alle posizioni di classifica che contano. C'è voglia di mettersi alle spalle il ko di coppa Italia, sconfitta che non ha minato le certezze della formazione pontina come sostenuto in conferenza stampa dal tecnico Daniele Di Donato.

«La sconfitta di martedì appartiene al passato - dice il mister - veniamo da due vittorie importanti in campionato, un po' fortunosa con gli irpini, decisamente meritata contro la Viterbese, prestazioni che ci hanno portato chiaramente entusiasmo ma che non devono farci diventare superficiali. Vorrei vedere un approccio come quello della settimana scorsa, una squadra che riesca ad esprimersi ai massimi livelli, sempre corta e compatta, per centrare la quarta vittoria in stagioni».

Si cercherà di recuperare capitan Andrea Esposito, uscito a fine primo tempo con la Viterbese, mentre per Cortinovis, Teraschi e Antonio Esposito bisognerà attendere ancora un po' prima di rivederli in campo: «Purtroppo non recupereremo questi calciatori - continua l'allenatore -, ma va bene così. Sappiamo bene che andremo a confrontarci con una squadra tosta, che rispecchia il carattere di un tecnico esperto come Capuano. Ci sarà bisogno di fare grande attenzione, lavorare sui dettagli e saper, all'occorrenza cambiare strategia di gara».



Le condizioni non ottimali del terreno di gioco potrebbero costringere il Latina a rivedere qualcosa rispetto al consueto piano gara. «Se vogliamo crescere, dobbiamo inevitabilmente essere in grado di andare oltre ogni tipo di difficoltà, cambiando il modo di pensare e giocare. I nostri principi sono chiari e restano tali, ma abbiamo lavorato anche per essere pronti a interpretare la gara in un modo differente, cercando di arrivare primo sulle seconde palle e scegliere in maniera più insistita la soluzione in profondità».

LE SCELTE

Con il Taranto si rivedrà con ogni probabilità l'undici che ha battuto la Viterbese, ma da Di Donato sono arrivate parole di elogio per alcuni interpreti scesi in campo con il Giugliano in coppa. «Bordin ha disputato una buona gara, è stato tra i migliori, sia sotto il punto di vista della qualità che della quantità. Ha personalità, visione di gioco, è un ragazzo su cui punto». Il tecnico ha visto in crescita anche Riccardi e Margiotta: «Bisogna avere un po' di pazienza, stanno lavorando con noi da non molto tempo, la condizione diventerà migliore e saranno di aiuto a tutta la squadra».

GLI AVVERSARI

Per scardinare la difesa del Taranto, sempre sconfitto in trasferta, ci si affiderà alla vena realizzativa di Fabrizi e alla fisicità di Carletti: «I nostri avversari possiedono tante risorse, a prescindere da quello che dice la classifica, questo è un match che andrà affrontato come una finale. E noi siamo pronti a dar battaglia». Capuano, che ha deciso di portare la squadra in ritiro a Formia, si presenterà al Francioni con lo stesso sistema di gioco utilizzato dal Latina, il 3-5-2. Dopo il successo interno con il Foggia, ci saranno uno al massimo due cambi nella formazione iniziale. In avanti oltre a Guida, che ha messo a segno quattro dei cinque gol fin qui realizzati dal Taranto, ci sarà Infantino. Il match sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports.