Latina piange la scomparsa di Sonia Nanni, l'agente immobiliare aveva 54 anni

Commozione a Latina per la prematura scomparsa di Sonia Nanni, l'agente immobiliare aveva da poco compiuto 54 anni. Lascia tre figli e due adorati nipotini.

Appassionata del suo lavoro era conosciuta in città per l'impegno che la contraddistingueva nell'attività professionale e per la sua carica umana, sorridente, sempre gentile, innamorata della sua famiglia. In passato era stata commessa e vetrinista a Latina e a Roma, di quel lavoro aveva conservato l'amore per l'eleganza, che in lei era innata.

Aveva lottato con la leucemia dieci anni fa, l'aveva superata, poi la scorsa estate era stata colpita da una sindrome autoimmune, era ricoverata nel reparto di Rianimazione del Goretti dove è deceduta questa mattina alle 9. La sua scomparsa che ha gettato nello sconforto i suoi cari, gli amatissimi figli e nipoti, e i tantissimi amici. L'addio a Sonia Nanni mercoledì alle 10.30, i funerali saranno celebrati nella cattedrale di San Marco.