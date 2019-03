Latina Scalo, donna accoltellata e ferita gravemente: arrestato il compagno

Ultimo aggiornamento: 11:27

Una donna di 53 anni è stata accoltellata ieri sera a Latina Scalo. L'aggressore, un cittadino rumeno, sarebbe il compagno della vittima. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. L'uomo, invece, 45 anni, è stato arrestato per tentato omicidio.Dopo l'allarme sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato che hanno bloccato un uomo in evidente stato di agitazione, il quale fin da subito ha ammesso di essere stato lui a sferrare il colpo di coltello alla sua compagna per motivi di gelosia.E' stata rinvenuta e sequestrata anche l’arma utilizzata per colpire alla schiena la donna. Dagli accertamenti e dalle spontanee dichiarazione dell’uomo emergeva che lui, in evidente stato di alterazione psico fisica dopo aver litigato con la donna, esasperato per l’eccessiva gelosia della stessa, la colpiva violentemente alla schiena con un coltello da cucina lungo 33 centimetri.Dopo essere stato condotto in Questura per le formalità di rito, si è scoperto che l'accoltellatore aveva precedenti di polizia. E' stato associato alla casa circondariale di Latina a disposizione del magistrato.