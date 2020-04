Lancia sassi dalla finestra contro il palazzo di fronte: in casa la polizia trova munizioni da guerra

Stava probabilmente ingannando il tempo pensando bene di lanciare sassi con una fionda dal terrazzo del proprio appartamento verso le finestre del palazzo di fronte. I residenti hanno chiamato la polizia e sono scattati immediati accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Un 70enne, già noto per minacce e al quale in passato erano state ritirate in via cautelativa delle armi detenute legalmente per alcune sue intemperanze, aveva effettivamente scagliato poco prima dei sassi verso le finestre di una vicina, fortunatamente senza provocare danni.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare e sequestrare numerosi coltelli da caccia e coltelli a serramanico, due fionde e varie cartucce, alcune delle quali classificate come munizionamento da guerra. Proprio per la detenzione illegale di munizionamento da guerra il 70enne è stato arrestato in regime di domiciliari mentre sono in corso altri accertamenti per risalire ai reali motivi che lo hanno portato a compiere un gesto tanto sconsiderato.





Ultimo aggiornamento: 14:18

