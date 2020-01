Lancio di sassi sulla Pontina, sfiorata la tragedia per automobilista di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo lancio di sassi sulla Pontina, accade sempre a Castel Romano all’altezza del campo nomai. L’ultima denuncia arriva da una coppia di Latina. Lui di Roma, vive con la compagna nel capoluogo pontino ed ogni giorno si reca nella Capitale per lavoro. Lunedì pomeriggio l’uomo stava rientrando a casa quando ignoti hanno lanciato contro il parabrezza della sua auto una grossa pietra.“Per fortuna, o per miracolo non lo so, - spiega la compagna - non è rimasto ferito ed è riuscito a non coinvolgere altre auto. Ma siamo molto scossi e indignati che possano accadere fatti del genere. È stata fatta regolare denuncia. Ci stiamo rivolgendo anche ai social e ai giornali per far circolare la notizia. Vorremmo evitare che accada a qualcun altro e invitare i pendolari della Pontina a prestare la massima attenzione sul tratto Castel Romano-campo nomadi”.Un altro episodio è avvenuto questa mattina attorno alle 9 verso la carreggiata Nord: preso di mira un giovane che si stava recando a Roma. Anche in questo caso il ragazzo è riuscito a salvarsi, ma l’episodio resta inquietante e preoccupante.