Latina, rubano in un'auto con il trucco della gomma bucata: poliziotto fuori servizio li fa arrestare

Martedì 6 Luglio 2021, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 13:45

Due ladri in trasferta a Latina dalla Campania arrestati grazie a un poliziotto fuori servizio. I due hanno messo in atto, nel parcheggio di un supemercato del capoluogo, il trucco della gomma bucata. Hanno cioè intercettato la potenziale vittima, hanno atteso che parcheggiasse l'auto e hanno forato la ruota proponendosi poi, al suo ritorno, di aiutarla. Una volta acquisita la fiducia del proprietario della vettura, mentre uno dei due si prestava insieme all’anziano a cambiare la ruota, l’altro gli sottraeva il borsello con i soldi, lasciato su un sedile.



Consumato il furto, entrambi sono poi fuggiti a bordo di un'auto. I fatti sono stati però notati da un agente libero dal servizio, che ha avvisato la sala operativa del 113 ma al contempo, per non perdere di vista i due malviventi, li ha seguiti in auto tenendosi a debita distanza per non essere visto.I ladri hanno quindi imboccato la Pontina in direzione Roma e solo all'altezza di Castel Romano la loro auto è stata bloccata dai poliziotti della squadra volante della questura. Come successivamente accertato negli uffici di polizia, i due uomini avevano diversi precedenti penali per truffe agli anziani, estorsioni e rapine. Sono stati trovati in possesso di diverse banconote di vario taglio che erano provento del furto consumato nel capoluogo.