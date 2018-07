Al Francioni amichevole di lusso Latina-Roma

di Vincenzo Abbruzzino

Prima amichevole della nuova stagione per il Latina Calcio 1932, e che amichevole! Alle 18.30 i nerazzurri del neo tecnico Carmine Parlato ospitano la Roma, alla sua prima uscita stagionale dopo 5 giorni di preparazione. I giallorossi raggiungeranno Latina al termine della seduta di lavoro in programma in mattinata, intanto ieri Di Francesco ha fatto disputare loro una partitella che ha avuto per protagonista assoluto El Shaarawy, autore di un poker di reti.



Alla partitella hanno preso parte tutti i giocatori più attesi al Francioni: Dzeko, Pastore, Kluivert, Schick, Perotti , Mirante; De Rossi . Assenti invece Verde, Gerson e Gonalons che probabilmente non parteciperanno al test match pontino. L'amichevole sarà seguita da poco più di 4000 spettatori, ieri alla chiusura dei botteghini (oggi aperti fino alle 19.15) risultavano venduti circa tremila tagliandi.

Sabato 14 Luglio 2018



