Paura al Lido di Latina, rischiano di annegare: salvati dai bagnini

Tre persone hanno rischiato di annegare, oggi, al mare a Latina. Si trovavano vicino agli scogli, nei pressi dello stabilimento della polizia. La corrente era forte e non riuscivano a rientrare. Immediatamente quando hanno visto la situazione di pericolo, i bagnini del lido di Nausicaa e del Tortuga sono partiti ed hanno effettuato il salvataggio. Per fortuna è andato tutto bene, ma lo spavento per tutti è stato tanto.