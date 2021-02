Latina, rinvenuta sulla spiaggia la carcassa di un dogo argentino

La carcassa di un cane di razza dogo argentino è stata rinvenuta questa mattina sulla spiaggia di Latina, a due passi dalla foce del canale Mascarello. L’animale morto è stato trovato in mezzo ad una montagna di detriti arrivati sull’arenile a seguito dell’ultima ondata di maltempo che si abbattuta sulla Marina di Latina. A scorgere la carcassa del gogo argentino è stato Alessandro Marrocco, presidente dell’associazione “Amore per la nostra Terra”, impegnata nelle campagne di volontariato di pulizia delle spiagge di Latina. L’ultima missione domenica scorsa, con in campo decine di persone, compresi giovani e bambini, che ha consentito di rimuovere numerosi sacchi di spazzatura. Il rinvenimento della carcassa è stato segnalato alla Polizia Locale per l’invio sul posto di personale addetto al recupero ai fini del regolare smaltimento.

