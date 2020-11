Latina, nuovo Cda per Abc: Gustavo Giorgi presidente, Ibello membro del cda

Il Comune di Latina ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda per i Beni Comuni. E' una mezza rivoluzione che era nell'aria: niente rinnovo per il presidente Demetrio De Stefano e per uno dei membri del cda. Il Decreto del Sindaco n. 69 del 23 novembre 2020 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune. Il nuovo Cda è composto da Gustavo Giorgi (presidente), Giuseppe Ibello (componente) e Angelina Verrengia (componente). Quest'ultima è l'unica confermata del vecchio cda. «La nomina - spiega il Comune - ha decorrenza immediata per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale».

«Ringrazio il presidente uscente Demetrio De Stefano e la dottoressa Linda Faiola per l’enorme lavoro svolto in ABC con senso di responsabilità e competenza - dichiara il sindaco di Latina Damiano Coletta - Con loro sono state gettate le fondamenta dell’Azienda Speciale in una fase di avvio non priva di difficoltà e asperità. Anche grazie a loro oggi ABC è un’azienda solida, in grado di guardare alle sfide future con ottimismo. Si sta per aprire una nuova fase e sono certo che molto presto ABC e la città di Latina inizieranno a raccogliere i frutti di quanto è stato seminato fino ad oggi. Dunque rivolgo, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, un augurio di buon lavoro al nuovo Cda».

