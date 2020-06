Latina contro il razzismo: oggi gli studenti ricordano George Floyd

a Latina

E' stata organizzata per oggi pomeriggio alle ore 16,30 al parco Falcone Borsellinouna manifestazione della. Un sit-in per «manifestare la nostra opinione sui gravi fatti avvenuti negli Stati Uniti nelle ultime settimane e che hanno riguardato la morte di George Floyd che ha fatto scoppiare proteste in tutto il mondo, riportando di nuovo alla luce un importantissimo problema irrisolto in tutta la società occidentale», spiegacoordinatore provinciale della Rete. Organizzarla non è stato semplice considerando le norme anti Covid ma la Rete ha fatto tutte le richieste alla Questura considerando un massimo di 100 persone: «Si tratterà di un sit in come quelli fatti in America, luogo simbolo della lotta al razzismo». L'obiettivo che l'associazione di studenti è sensibilizzare la comunità anche a Latina: «Non abbiamo qui gli stessi problemi che si registrano altrove, ma il razzismo lo vediamo ogni giorno sulle nostre strade e sui fatti di cronaca che leggiamo sui quotidiani. All'interno della Rete abbiamo ragazzi provenienti da altre parti del mondo e sentono su di loro la problematica oggi purtroppo diventata più forte. Notiamo sempre di più questa moda di attaccare le persone per la propria provenienza, il nostro obiettivo è accendere un riflettore per non arrivare ai livelli americani».Durante il comizio, aperto da Marco Pampena, microfono aperto per chiunque voglia intervenire. «Il casonon si può considerare uno sporadico evento da stigmatizzare, ma è il frutto del razzismo diffuso tanto nella società statunitense quanto in quella italiana. È importante riportare alla luce l'antirazzismo, le discriminazioni che vediamo ogni giorno anche nelle nostre città stanno causando danni gravissimi all'interno della società». Il sit-in avrà una durata massima di due ore e tutti i partecipanti saranno a distanza di sicurezza indossando le mascherine.