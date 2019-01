Latina, portalettere di una società privata getta la corrispondenza nel cassonetto

Ultimo aggiornamento: 12:12

Era dipendente di una società di spedizioni privata, ma ha pensato bene di gettare tutta la corrispondenza che avrebbe dovuto consegnare dentro un cassonetto dei rifiuti, sperando evidentemente di non essere scoperto. Il postino infedele è stato però smascherato e denunciato. E' accaduto a Latina, in via Maira, una traversa di via Piave, scelta dall'uomo per non dare nell'occhio. Il suo movimento però è stato notato da un passante che visto una Lancia Y allontanarsi dal cassonetto e ha chiamato prontamente il 113. La stessa segnalazione è arrivata poco dopo anche da un operatore della nettezza urbana, che ha ritrovato tra i rifiuti gettati un sacco pieno di corrispondenza inevasa. In poco tempo, dalle informazioni acquisite e dagli accertamenti effettuati dagli agenti della volante, è stato possibile risalire alla società di spedizioni e quindi al dipendente incaricato di portarla a destinazione. Il postino, contattato dall'azienda per cui lavorava, non ha potuto evitare di ammettere di aver gettato tutto, senza riuscire a giustificare il motivo del gesto. A quel punto un rappresentante della società ha raggiunto gli uffici della Questura per sporgere denuncia. Nel giro di breve tempo l'uomo è stato quindi rintracciato e identificato. Si tratta di un cittadino italiano di 48 anni, D.E., con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. A suo carico è scattata una denuncia a piede libero per soppressione di corrispondenza. L'uomo è stato anche multato dagli agenti perché trovato alla guida della sua auto con la patente scaduta. L'attività degli equipaggi della squadra volante rientra nell'attività di controllo e prevenzione predisposta sul territorio dal Questore Carmine Belfiore, concentrata soprattutto nelle zone ritenute più a rischio sotto il profilo della microcriminalità.