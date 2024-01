Nascondono le bottiglie di liquori rubate in un cassonetto della spazzatura: arrestati

Avevano trovato il modo meno efficace per non farsi notare: nascondere un cassonetto dell’immondizia non è impresa semplicissima. Soprattutto se, come in questo periodo, i controlli delle forze dell’ordine a Pescara sono particolarmente stretti. Non soltanto in centro, ma anche in alcune delle zone più “delicate” della periferia. Come, tra le altre, via Sacco. E proprio qui i carabinieri del Nor, coordinati dal capitano Giovanni Rolando, hanno arrestato per furto aggravato due pescaresi, uno di 23 l’altro di 33 anni.

I militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un uomo che trafficava lungo la strada e si guardava intorno con un atteggiamento sospetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così i carabinieri hanno deciso di effettuare qualche verifica più approfondita. Si sono accorti quindi del fatto che l’uomo stava tentando di nascondere il cassonetto, all’interno del quale erano accatastate bottiglie, tutte rigorosamente piene, di bevande varie, anche alcoliche e di buona qualità. Il passaggio successivo è stato cercare di capire da dove arrivasse tutta quella roba: una perlustrazione della zona ha consentito di accertare che la porta di una gastronomia che si trova a poca distanza era stata forzata. Acquattato all’interno c’era un complice che, sentiti arrivare i militari, stava cercando di nascondersi. I due sono stati quindi arrestati