Roma, una tigre a Montespaccato: ma era un peluche (abbandonato) sopra a un cassonetto dei rifiuti. La foto diventa virale

Immaginiamo di arrivare nei pressi della nostra abitazione, parcheggiare l’auto, scendere e ritrovarsi faccia a faccia con una tigre. Lo spavento è d’obbligo, sia chiaro. Ma quel gigantesco felino fotografato da un “coraggioso” residente di Montespaccato era in realtà un peluche abbandonato sopra a un cassonetto dei rifiuti. Ora non è chiaro se si sia trattato di uno scherzo oppure se quel pupazzo era diventato troppo voluminoso per restare dentro le quattro mura. Nessuno, però, ha pensato che quel peluche potesse essere scambiato per una vera tigre.

La foto

La foto è stata condivisa dalla pagina Facebook “The Roman Post” ed ha scatenato centinaia di commenti, tra l’ironico, il preoccupato e lo scandalizzato. «La tigre dell’AMAlesia», scrive una ragazza mentre qualcuno commenta: «L’ha avuta anche mia figlia.

In effetti fa un certo effetto». Non tardano ad arrivare le critiche: «La gente egoista preferisce buttarla sui secchi per non donarla a qualche bambino povero». E ancora: «Ci sarebbe da ridere se non mi facesse quasi piangere dalla rabbia. I cassonetti di Roma sono stracolmi di sacchi che fuoriescono da ogni parte. I romani sono assuefatti al degrado, allo schifo, al pattume e non reagiscono». Per non parlare dei cinghiali: «Muti», ricorda una signora. Per il momento.