Due nuovi casi a Latina: un ragazzo rientrato dalla Svizzera e un indiano che vive a Pontinia

Due nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino quotidiano della Asl ha chiarito che i due nuovi positivi sono stati riscontrati a Latina e a Pontina, portando a 629 il numero totale delle persone residenti in terra pontina che si sono ammalate dall'inizio di marzo. La pagina Fb "Salute Lazio" specifica poi che i casi registrati dalla Asl riguardano un caso di rientro - si tratta di un ragazzo rientrato dalla Svizzera - per

il quale è in corso a Latina l'indagine epidemiologica; mentre il secondo è un uomo di nazionalità indiana che vive a Pontinia «con link ad un positivo già noto e isolato».

Ultimo aggiornamento: 18:30

