Fratelli d'Italia, rinnovato il direttivo pontino di Gioventù nazionale: i nomi

Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, ha rinnovato il direttivo provinciale, con il presidente Mario Romanzi che ha provveduto alla nomina dei nuovi membri dell’organismo dirigenziale.

«Il nuovo direttivo - dichiara Romanzi- è frutto di scelte meritocratiche che premiano il lavoro che i militanti svolgono quotidianamente nei rispettivi territori e non a caso sono ben rappresentate tutte le aree della provincia di Latina».

APPROFONDIMENTI LATINA Covid, Calandrini (Fdi): «Basta bonus e prestiti, servono aiuti... LA CONFERENZA Latina, Vincenzo Zaccheo: «Candidarmi a sindaco?...

Sono stati infatti nominati: Fabrizio Almanza (Latina) che avrà anche il ruolo di vicepresidente, Simone Di Mascolo (Itri), Danilo D’Amico (Ponza), Lorenzo Zomparelli (Terracina), Evelina Parlapiano (Pontinia) e Federico Ranellucci (Maenza).

«Gran parte dei dirigenti nominati sono da anni elementi imprescindibili dei circoli comunali di Fratelli d’Italia, fin dalla loro nascita, a dimostrazione di come Gioventù Nazionale abbia dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro partito. Per tali ragioni sono sicuro che non solo saremo all’altezza della storia della destra giovanile pontina ma saremo anche un punto di riferimento per i tanti giovani dinanzi alle incertezze della politica nazionale».

Al nuovo direttivo sono arrivati gli auguri di buon lavoro del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, il senatore Nicola Calandrini, e dall'eurodeputato Nicola Procaccini.

Ultimo aggiornamento: 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA